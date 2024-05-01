從拉斐爾到梵谷真跡奇美博物館亮相 英國國家藝廊盼創獨特美感[影]

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）奇美博物館今天舉辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」展前記者會，展場首度公開。英國國家藝廊館長加百列．芬納迪（Gabriele Finaldi）表示，將帶給觀眾獨特美感。

奇美博物館特別在今天休館日舉辦展前記者會，展場及此次來台的52幅大師真跡作品首次公開亮相，宣布已為明天開始的展期做好準備，芬納迪特別率領英國國家藝廊多名一級主管出席。

奇美博物館館長許家彰致詞表示，很開心奇美博物館可參與今年英國國家藝廊200週年歷史時刻，成為此次亞洲巡迴展台灣唯一合作館所，說明奇美博物館已成為台灣民眾認識世界文化歷史重要平台，希望藉引進國際大展，增進南台灣國際交流機會，為國人開拓視野。

芬納迪表示，今年正逢英國國家藝廊200週年，再過幾天就有一系列線上及實體慶祝活動展開，此時帶著英國國家藝廊52件重要代表性作品拜訪台灣，讓台灣民眾也能一起感受喜悅。

奇美博物館工作人員會同英國國家藝廊館員將畫家梵谷作品「長草地與蝴蝶」上牆。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月30日

奇美博物館內布展工作人員合力將畫家馬奈（前譯馬內）作品「音樂咖啡廳一角」上牆。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月30日

此次珍藏展匯聚波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、莫內、高更、梵谷等大師作品，芬納迪說，展場呈現就像縮小版英國國家藝廊，敘述與在倫敦本館一樣故事內容，希望與更多台灣民眾分享。

芬納迪表示，英國國家藝廊以前雖從未與台灣館所合作，但因奇美博物館曾與英國其他館所合作，擁有很好口碑，因此相當放心選擇奇美為此次亞洲巡迴展最後一站，雙方團隊合作克服時間壓力，在極短時間內完成布展，也是非常棒的交流合作經驗。

他說，昨天才得知「奇美」兩字有獨特、美麗含意，也正好呼應此次珍藏展內容，一定能帶給觀眾獨一無二美麗感受，希望有更多人進場參觀，如果覺得意猶未盡，也歡迎前往倫敦英國國家藝廊一遊。

奇美博物館提供資料指出，「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」以歷史脈絡分4大單元，包括「人文的甦醒：歐洲文藝復興繪畫」、「從王室到平民：巴洛克繪畫」、「探索與創造：壯遊風潮」、「光線與色彩：印象派繪畫」，帶觀眾認識400年西洋藝術史精華。（編輯：孫承武）1130501