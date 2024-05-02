從拉斐爾到梵谷開展 學童穿梭400年西洋繪畫史精華

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（中央社記者張榮祥台南2日電）一群戴著導覽耳機的國小學童，今天佇立梵谷畫作前凝視，交頭接耳細語討論，將大師名作深印腦海，這是奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」展廳的一景。

引起廣泛注目的「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，今天在奇美博物館開展，展廳匯聚波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、莫內、高更、梵谷等大師作品，宛如縮小版英國國家藝廊。

特展以歷史脈絡分為4大單元，涵蓋「人文的甦醒：歐洲文藝復興繪畫」、「從王室到平民：巴洛克繪畫」、「探索與創造：壯遊風潮」、「光線與色彩：印象派繪畫」，呈現400年來西洋繪畫史精華。

這場特展未演先轟動，首日開展9時30分第1個時段，人潮湧入，但因多採預約訂票，館方嚴格控管入場人數，也確保賞畫空間品質，不過，仍有人在現場購票入場；整體而言，秩序井然，不見嘈雜擁擠。

大師名作在奇美博物館展出，不只吸引名畫迷，連國中小學童也蜂擁而至，戴著耳機四處穿梭，帶隊老師不時向學童講述畫作，幾名拿著學習單的學童向中央社記者說，「我們看得懂喔，因觀展前老師已講解說明，何況展廳還提供耳機導覽」。

台南1名老師則表示，這是校方向台南市政府教育局申請的計畫，看展學童人數雖有限，但小朋友愈早接觸藝術，看看大師名作，對學養是有幫助的，或許能啟發人生。

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1名不定期到國外看展的遊客也說，奇美博物館這場特展真的很難得，她事前做了功課才入場觀展，雖說不是每位大師都認識，但起碼心裡有個底，看到知名畫作真跡也能立刻認出，感覺既興奮又有點不太真實。

由奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，展期5月2日至9月1日，展出從文藝復興到印象派共50位大師、52幅真跡畫作，引領認識西洋繪畫史400年精華概貌，這也是英國國家藝廊200年來首度來台，被譽為台灣史上最高規格西洋畫展。（編輯：陳仁華）1130502