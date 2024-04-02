高鐵假期送拉斐爾到梵谷特展門票 欣賞大師真跡

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月2日到9月1日展出。台灣高鐵推出的高鐵假期，搭高鐵不但含車票、住宿，還送珍藏展門票，讓旅客欣賞西方藝術大師真跡。

台灣高鐵今天發布新聞稿，即日起至6月30日，推出高鐵假期「限定特惠-奇美博物館從拉斐爾到梵谷」台糖長榮酒店2日自由行」，專案包含高鐵來回車票、台南長榮酒店住宿1晚，每房再贈特展門票2張，可自行選擇觀展場次。

台灣高鐵說，以台北出發至台南為例，平日兩人出發每人只要新台幣3840元。

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奇美博物館的「從拉斐爾到梵谷」特展，是世界級美術館「英國國家藝廊」200年來首次在台展出珍藏的50位大師真跡，包括文藝復興巨擘拉斐爾、荷蘭大師林布蘭及後印象派名家梵谷等，被譽為「台灣史上最高規格的西洋畫展」，5月2日起起開展，門票一開賣就引發搶購熱潮。

台灣高鐵說，訂購高鐵假期，不用出國、不必搶票就能輕鬆欣賞西方藝術大師真跡作品，親身感受西洋藝術史的400年精華。（編輯：陳政偉）1130402