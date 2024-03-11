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奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」 3萬張票2小時完售

2024/3/11 17:28（3/11 17:58 更新）
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奇美博物館將於5月推出國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，11日中午開放5、6月一般票預購，不少民眾上午就到現場排隊購票。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月11日
奇美博物館將於5月推出國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，11日中午開放5、6月一般票預購，不少民眾上午就到現場排隊購票。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）奇美博物館將於5月推出國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，早鳥優惠票在1日開賣3分鐘內完售，今天開放5、6月一般票預購，官網約3萬張票開賣2小時多完售。

奇美博物館繼1日開賣「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」限量三大主題票券後，中午12時開放5、6月一般票券預購。除了官網等售票平台，也開放現場預購，由於早鳥票開賣不到3分鐘就完售，今天有不少民眾上午就到現場排隊準備購票。

奇美博物館人員告訴中央社記者，今天中午開賣後5分鐘內，官網售票平台已銷售超過1萬張；下午2時多已接近完售，其他部分售票通路尚有些許餘票。

館方指出，官網售票平台5、6月一般票共3萬多張，由於開賣瞬間湧入大量訂單，一度造成網路塞車，特別是假日場次快速完售，訂單皆陸續處理完成，因應這波售票，館方特別將平台效能提升至4倍以上，相當於大型演唱會售票流量等級，但開賣瞬間網路流量仍然一度超過設定，不久後恢復正常。

館方指出，5月20日中午12時起將開放7至9月票券預購，為維持觀展品質，購票需指定日期、場次，全票新台幣550元、優惠票450元。

奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，將於5月2日至9月1日在奇美博物館展出。展出從文藝復興到印象派共50名大師、52幅真跡原作，也是英國國家藝廊200年首度來台巡迴，被譽為「台灣史上最高規格西洋畫展」。（編輯：孫承武）1130311

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