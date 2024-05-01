備戰奧運身心狀況越來越好 郭婞淳：男友是巴黎奧運

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）備戰2024巴黎奧運，舉重好手郭婞淳今天返鄉訓練；她指出，目前身心狀況都越來越好，外界想知道是否有男友，她說：「目前沒有，重心都在舉重，男友是巴黎奧運」。

郭婞淳今天在教練團陪同下回到台東，前往台東高中，和高中學生一起舉重訓練，備戰2024年7月間的巴黎奧運；台東縣長饒慶鈴特別前往贈送水果加油，台東市長陳銘風則準備了故鄉味卑南包子及飲料。

郭婞淳接受媒體聯訪時表示，目前自己的身體、心理狀況都越來越好，教練都會在一旁注意，不能急，要一步一步踩穩，對自己是越來越有信心，這次奧運也沒有針對某對手，主要是做好自己的調適。

外界想知道她是否有男友，郭婞淳說「目前沒有，重心都在舉重，男友是巴黎奧運」。（編輯：陳仁華）1130501