台中男凌虐6歲兒致溺死水箱 國民法官參審判16年

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中豐原區徐姓男子遭控，去年間多次對6歲兒以衣架、藤條等物毆打，並使男童在水箱內溺斃，台中地院國民法官參審後，今天依凌虐未成年人致死罪，判有期徒刑16年。

依據檢方起訴書指出，徐男因認為6歲兒子不服管教，民國112年初起便常以衣架、電線毆打，並逼拿寶特瓶舉手罰站等體罰。

同年6月2日，徐男向消防局報案指，男童在家中泡澡不慎溺水，消防局獲報將男童送醫不治，但男童身上有多處舊傷，疑似受虐，院方依規定通報警方偵辦。

男童遺體經相驗，發現兩肺水腫、胸腔積液，且腎臟經切片後，認定男童有橫紋肌溶解症，導致無法站立在水箱中因而溺斃，檢方偵辦後，依凌虐未成年人致死罪嫌將徐男起訴。

全案經台中地院國民法官與職業法官組成的合議庭，自4月29日起連3天審理。檢方當庭指出，徐男在男童4歲時，就曾有多次家暴紀錄，案發後查扣多支遭徐男打彎衣架，顯見下手殘忍，且徐男曾有詐騙等前科，執行完畢後又犯下此案，明顯對刑法反應力薄弱，具體求刑13年6月至16年。

徐男面對國民法官訊問時表示，之前教訓小孩後，都會拿藥膏給男童擦拭，案發當天是將水箱裝熱水，想讓男童在水中能加速退瘀，沒想到卻因此發生意外；至於被指控是凌虐，徐男則辯稱是管教小孩時情緒失控，沒有凌虐意圖。

全案經合議庭審理後，今天下午5時宣判，徐男涉犯凌虐未成年人致死罪，處有期徒刑16年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1130501