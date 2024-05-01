少子化小學生人數減少 中市議員憂114年減60班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）受少子化衝擊，民進黨台中市議員陳淑華等人今天關心明年國小學生將減少約1700人，需減班達60班。教育局表示，將持續評估調降班級人數的可行性，以降低衝擊。

台中市議會今天進行業務質詢，民進黨台中市議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、謝家宜等人關心台中市小學恐因少子化衝擊造成減班，要求市府主動提出對策、平衡各區域小學招生不均現象，降低少子化衝擊。

陳淑華指出，未來2年會受學生源減少影響，每年國小入學人數將減少1700人到1800人，將減招60班甚至更多。而0歲比7歲少了1萬2024人，逾現在7歲年齡人口的1/3，到2031年將面臨累計減班高達400班，屆時可能發生國小關閉或併校等問題；而幼兒教育則問題會更早，3年後就會出現。

以西屯區為例，陳淑華說，中科附近的國安國小，去年269人，今年預估338人；永安國小去年273人，今年308人。但何厝國小去年63人，今年44人；泰安國小去年38人，今年只24人，最高及最低相差14倍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳俞融也舉例，北屯區甚至有國小112學年度招收30名學生，今年直接砍半只剩17人，而北區熱門學校如賴厝國小113學年度就多達363名新生要入學，但實際距離相隔1公里外的健行國小新生入學僅59人，2所國小距離相近，招生學生數竟差距6倍。

台中市教育局指出，考量未來少子女化趨勢影響，為避免學校受減班衝擊，影響師生權益，目前各校皆有控留教師比例，未來也將持續評估調降班級人數的可行性，以降低衝擊，並維持教育品質。（編輯：謝雅竹）1130501