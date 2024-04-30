夜夜鳥叫聲難以成眠 中市農業局祭出驅鳥小撇步

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）正值夜鷹求偶、築巢、育雛的季節，夜夜鳥叫、擾人清夢。台中市農業局提供小撇步，在夜鷹繁殖期前，可清理頂樓、露台雜草、拆除支架，後續將邀鳥類專家研商，與動物共存。

台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨籍市議員陳雅惠、陳俞融、蕭隆澤、張芬郁、陳淑華等人，關心夜鷹啼叫，聲音尖銳刺耳，造成擾民，要求農業局正視，宣導正確因應辦法。

陳雅惠指出，每年2月至7月為夜鷹求偶、築巢及育雛的季節，近日接獲多名民眾投訴，最近因餘震不斷、心神不寧，正要入睡時，夜鷹叫聲又吵得無法入眠，從天黑叫到清晨，叫聲尖銳刺耳。

陳俞融表示，夜鷹發出高達80分貝以上的鳴叫聲，大多在都市樓頂與無人陽台棲息，嚴重影響夜間休息。

張芬郁、蕭隆澤要求，市府應宣導，讓居民更認識夜鷹生態，例如頂樓經常有人活動，夜鷹就不會來繁殖。

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對此，農業局長張敬昌表示，夜鷹為台灣原生鳥類，以捕捉害蟲為食，屬於益鳥，是國內普遍常見的留鳥，可不要製造棲息環境。他舉例，民眾常在頂樓設置花園，吸引夜鷹築巢棲息，可去除棲息環境。加上夜鷹怕光，可在頂樓裝設感應光，善意驅逐鳥類，與動物共存。

另外，關於外來種八哥常占據行道樹擾人且下「糞雨」，張敬昌回覆，市府會邀請國內鳥類專家學者共同討論，找出因應辦法。（編輯：張雅淨）1130430