中市東區新闢停車場遲未動工 市府：將重新上網招標

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市東區新闢泉源糖廠停車場去年3月開工，民進黨台中市議員陳雅惠發現基地沒動工致雜草叢生，市府今天表示，由於與施工廠商終止契約，已修正預算書圖，將重新上網招標。

陳雅惠表示，台中市東區新闢「泉源糖廠停車場」，於去年3月舉行開工典禮，原訂去年底完工，可提供約75席汽車停車位，但至今基地仍雜草叢生，沒有動工跡象。

陳雅惠指出，「泉源糖廠停車場」鄰近樂成宮、建國市場、帝國糖廠及台中三井LaLaport購物中心，當地停車需求激增，但她今天前往現地勘查，發現基地雜草叢生、荒蕪一片，開工至今快1年，仍看不到興建施工進度，民眾都感到相當誇張與不可思議。

陳雅惠認為，爭取興建停車場不易，當國產署釋出善意，同意提供土地，新闢停車場，市府也風光舉行動工典禮，應該按進度施工，她批評市府行政效率不彰，要求追究工程延宕責任，並加快興建腳步，儘速完工啟用，以紓解當地停車問題。

台中市交通局表示，東區「泉源糖廠停車場」為交通局與國產署合作闢建，於工程施作後，發現基地內剩餘土石方夾雜廢棄物，經與國產署協調未果，而清理廢棄物費用龐大，施工廠商亦無意願繼續辦理，進而提出終止契約。

交通局指出，目前已重新修正預算書圖，正辦理重新上網招標事宜，交通局已定期派員維護基地環境，維護居民環境品質。（編輯：黃世雅）1130226