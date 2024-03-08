議員質疑台糖肉片檢驗未錄影 中市府：沒規定

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市議會今天排定專案報告台糖肉片檢出西布特羅事件，綠營質疑檢體保存及操作，是否上鎖及全程錄影等問題，衛生局長曾梓展說，平常都會上鎖，而實驗室有裝設監視器，但目前並未規定檢驗過程必須錄影。

台中市議會今天進行「台中市政府檢驗台糖安心豚梅花肉片檢出西布特羅事件之源頭追查與檢驗流程檢討」專案報告，在聽取衛生局長曾梓展說明後，藍綠市議員紛紛提出質詢，現場唇槍舌戰，砲聲隆隆，民進黨市議員鄭功進還到台中市長盧秀燕面前吃起豬肉。

民進黨市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、楊典忠、江肇國、曾朝榮等都對市府檢驗過程中，包括標準品保存防潮櫃沒有實質上鎖、無法完全排除檢驗階段受污染風險等問題提出質疑。

陳俞融認為，標準品保存防潮櫃未實質上鎖，顯示檢體的保存與操作有缺失，精進檢驗程序刻不容緩，她除要求市府應規定未來檢體放置處要全面上鎖外，檢驗實驗過程應全程錄影留存。

曾梓展指出，平常實驗室人員下班後都會上鎖，而在要求檢驗過程全程錄影的建議，台中市1年檢驗的項目超過7000件，要將所有檢驗過程一一錄影下來執行有困難，目前也未規定實驗室進行檢驗的過程要錄影，但實驗室有裝設一般的監控錄影設備，做為安全監視使用。

國民黨市議員朱暖英則說，若沒有地方基層人員，把檢驗結果講清楚說明白，就不會像現在蘇丹紅辣椒粉流入食品製造業，從個案演變成系統性的食安問題。食安檢驗單位向民眾據實以報的行為，遭受到中央踢皮球式究責，只會讓地方政府把關食安的基層人員心寒。

對於多名民進黨市議員認為，如果台中市政府查不出來，應該自送檢調而不是等檢調自己上門，曾梓展說，檢調於2月9日就已來文，3月5日又來文要資料，相關資料都已送檢調了。（編輯：謝雅竹）1130308