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推廣旅遊節目成效挨批下降 中市府：增網路平台數量

2024/1/29 16:15（1/29 19:30 更新）
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民進黨台中市議員陳俞融29日質疑，台中市政府花大錢製作推廣台中旅遊節目成效每況愈下，要求市府精進節目內容。（陳俞融提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月29日
民進黨台中市議員陳俞融29日質疑，台中市政府花大錢製作推廣台中旅遊節目成效每況愈下，要求市府精進節目內容。（陳俞融提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）民進黨台中市議員陳俞融今天質疑中市府花大錢製作推廣台中旅遊節目成效每況愈下，要求市府精進節目內容；市府表示，因應民眾觀影習慣改變，配合增加網路觀看平台數量。

陳俞融指出，市府為促進台中市觀光城市行銷等相關產業發展，由台中市政府新聞局每年編列約新台幣200萬元預算，透過製作推廣台中旅遊節目「小姐姐去哪兒」，於電視、網路影音平台播出。

陳俞融說，這個節目2019年於網路影音平台剛開播時，1部影片最高有5.3萬觀看次數，然而到2023年1部影片觀看次數卻大幅下滑到僅585次，相差90倍，且電視上撥出收視率也每況愈下，質疑市府未精進宣傳方式，讓旅遊節目成為例行公事，無法有效吸引觀眾，也無法提升台中觀光城市形象。

市政新聞局表示，新聞局透過電視台製作旅遊節目「小姐姐去哪兒」，報導台中特色產業、私房旅遊景點、美食小吃、地方人文風情，以促進台中市觀光行銷等相關產業發展，並透過電視及網路媒體等多元平台露出，同時因應數位時代來臨，民眾觀影習慣改變，也配合增加網路觀看平台數量。

新聞局說明，「小姐姐去哪兒」自2019年首季播出至今，已逐漸打造出節目特色與品牌，2022年起，因應疫情趨緩及解封，延續節目活潑生動風格，持續介紹更多台中最新奇景點。

新聞局指出，節目也邀請更多不同風格的小姐姐，帶領觀眾深度旅遊台中，透過有趣活潑互動方式，持續推廣台中觀光旅遊，今年將介紹更多富有人文歷史、特色文化、在地美食，深度呈現台中觀光魅力。（編輯：陳仁華）1130129

#台中市
#台中市新聞局
#陳俞融
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