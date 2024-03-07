台中查獲3萬9000公斤蘇丹紅 逾半已吃下肚及出售

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市政府統計，截至目前全國共19批產品異常，其中13批進到台中，從原料、製造到銷售端共有3萬9000公斤，已下架1萬9000多公斤，約2萬公斤恐已吃下肚或製成其他產品。

蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大。台中市衛生局長曾梓展今天在台中市議會開議前接受媒體聯訪，關於蘇丹紅辣椒粉，台中市政府查緝狀況。

曾梓展表示，截至目前，全國共19批產品異常，其中13批進到台中，若從原料、製造到銷售端共有3萬9000公斤進到台中，目前已下架1萬9000多公斤，因此約有2萬公斤可能已進到消費者肚子裡或製成其他產品。

他說，目前台中受影響的業者，包括通路商、製造商、販賣商共62家，餐飲業受影響的有59家，因此共有121家業者受害。另台中市在112年針對319件類似添加物的產品進行檢驗，只有1件不合格，此次接獲蘇丹紅事件通報後，食安處到市場共抽驗10件，7件正常，1件驗出蘇丹紅，2件檢驗中。

台中市政府昨天宣布台中市學校營養午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等。曾梓展指出，衛生局列管的長照與復健機構等，衛生局也通知避免使用辣椒粉等添加物。

曾梓展表示，蘇丹紅是屬於工業用的用品，長期服用對於肝腎功能會有影響也可能致癌，呼籲民眾在還沒有釐清此類添加物的流向之前先盡量避開，提醒民眾飲食盡量多元，並進行適當的運動促進排毒。（編輯：黃世雅）1130307