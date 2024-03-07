高市學校、長照等機構 禁用辣椒及咖哩粉3個月

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）蘇丹紅辣椒粉風波延燒，高雄市衛生局今天表示，高雄市加強查緝違規辣椒粉，並擴大禁用辣椒粉及咖哩粉對象包含各級學校、醫療長照護理社福機構，自今天起為期3個月。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，教育局已完成學校營養午餐全面清查，並未使用到問題產品。但因辣椒粉原料進銷、加工、販售涉及跨縣市，目前各縣市工廠及販賣業相關產品流通複雜，流向仍持續追蹤釐清中。

高雄市政府經風險評估後，宣布自今天起為期3個月，擴大禁止使用咖哩粉及辣椒粉對象包含各級學校、醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構，並清查機構食材使用情形，以維護市民食的安全。

高雄市政府加強市售辣椒粉及調味料相關產品稽查，去年總計抽驗70件，未檢出蘇丹紅，今年再擴大辦理專案抽驗，截至目前已抽驗114件，檢驗結果10件皆於3月1日檢出蘇丹紅與規定不符，並持續擴大檢驗中。

衛生局表示，該檢出10件違規產品來源上游供應商皆為津棧公司與佳廣公司所輸入，全案已主動移送地檢署偵辦。

衛生局日前針對轄內津棧國際貿易有限公司及其關係企業涉及輸入販售有毒辣椒粉，於追查過程發現轄內津棧、佳廣及海順等公司為同一倉儲位址，關係密切，違規重罰共新台幣318萬元。

衛生局並掌握業者關係，相關情資移請地檢署擴大偵辦，由檢方釐清調查中。衛生局指出，食品業者若使用違規辣椒粉，查獲未立即通報，即依法重罰。（編輯：謝雅竹）1130307