蘇丹紅辣椒粉流入嘉義 縣府責令7業者封存下架

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣衛生局6日接獲通報，高雄及台南2家公司製、代售含禁用蘇丹紅成分辣椒粉已流入嘉義縣，即啟動稽查進貨的食品業者及販售等7家業者，下架封存違規產品，並責令回收。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，高雄市「津棧國際貿易有限公司」製售含禁用蘇丹紅成分違規「辣椒細粉」流入嘉義縣環球食品商行，進貨573包調製成辣韓粉半成品尚未販售，昨天已責付業者就地保管封存，後續退回上游商或銷毀。

位於嘉義縣的松井生技開發食品有限公司也向「津棧國際貿易有限公司」陸續進貨3612公斤，製成「韓式辣椒」及「麻辣小辣椒」等產品，已全部售出，衛生局責令下架，須於3月13日完成回收、銷毀。

另外，台南市某公司代售「朝天椒細粉」及「朝天椒」違規產品，流入嘉義縣內5家食品販售業者，已進行下架回收中。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，嘉縣持續與各縣市聯繫與互助通報，掌握違規辣椒粉產品流向，若有流入縣內相關業者，隨即責令業者啟動自主性下架，並通知下游業主者全數回收。

趙紋華呼籲，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

她指出，違反以上規定者，依食品安全衛生管理法第47條規定處新台幣3萬至300萬元罰鍰。民眾若有購買公告問題產品，可持發票及產品向原購買店家辦理退貨。（編輯：戴光育）1130307