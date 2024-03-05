更多編輯台推薦新聞：
蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

公費流感疫苗擴大開打 嘉義縣1300餘劑鼓勵接種

2024/3/5 16:04（3/6 09:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣衛生局5日表示，公費流感疫苗即日起擴大提供112年至今尚未接種的民眾或持居留證外國人接種，嘉義縣尚餘1300劑，鼓勵鄉親善加利用。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月5日
嘉義縣衛生局5日表示，公費流感疫苗即日起擴大提供112年至今尚未接種的民眾或持居留證外國人接種，嘉義縣尚餘1300劑，鼓勵鄉親善加利用。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣流感疫苗尚存1300餘劑，今天起配合中央政策開放全民接種，有意願接種的民眾可先致電全縣82家合約院所查詢，確認有疫苗後再前往接種。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，公費流感疫苗自今天起，擴大提供6個月以上尚未接種的民眾或持居留證外國人接種，嘉義縣尚餘1300劑，鼓勵鄉親善加利用，直到疫苗用罄為止。

衛生局長趙紋華說，持居留證的外籍人士也在此次的公費接種對象，建議外籍看護儘速接種，除保護自己以外，也可保護看護對象的健康。

趙紋華提醒，流感與Novavax XBB疫苗可同時於不同部位或間隔任何時間接種，請攜帶健保卡前往衛生所及醫療院所接種。

趙紋華強調，接種疫苗是預防傳染病最有效方法，呼籲高風險族群，尤其是65歲以上長者、學生與學齡前幼兒應儘速接種。

此外，疾管署統計流感重症病例及死亡個案有80%以上未接種流感疫苗，且年齡層以65歲以上長者為多；近期流感併發重症通報數仍多，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫。（編輯：謝雅竹）1130305

#衛生局長
#流感疫苗
#嘉義縣
#趙紋華
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.225