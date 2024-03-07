新北營養午餐禁用咖哩粉 將不定時稽查確認食安

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北校園營養午餐今天起暫緩使用咖哩粉、辣椒粉等調味料，團膳業者與各校緊急更換菜色，將咖哩魚丁換成紅燒魚丁，南瓜咖哩雞換成南瓜燒豬。教育局說，會不定時稽查確認食安。

新北教育局表示，因部分業者進口中國大陸辣椒粉原料，檢出違法「蘇丹紅」色素，並製成辣椒粉等調味料；要求學校營養午餐今天起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉，實施3個月後，評估是否解禁。

林口區麗林國小某團膳業者今天午餐原供應咖哩魚丁，因應教育局規定，臨時更換菜色為紅燒魚丁。

板橋區中山國中校長范筱蓉表示，今天午餐某業者原有道菜是南瓜咖哩雞，接獲通知後，立即與廠商聯繫更改菜色為南瓜燒豬，並通知供餐班級，也隨時注意滾動式修正相關菜色。

中山國中同時告知各班導師，學校於監廚時，將辣椒粉及咖哩粉等調味料及醃製品，使用情形列為重點查核項目，並給予業者彈性調整菜單的空間。

范筱蓉與鶯歌國中校長江名泱，偏鄉的坪林實驗國中校長歐志華，接受中央社記者電訪時都表示，校園食安與品質是第一考量，會全面為孩子的健康把關，確保每名學生都能享受安全、營養的食品。

教育局表示，要求各校不得使用咖哩粉、辣椒粉後，同步與新北市餐盒食品商業同業公會理事長魏聖哲溝通，也透過學校的群組通知。今後，也將定期、不定期稽查，確認政策是否落實。

某國中校長告訴中央社記者，每個月會審查營養午餐菜單，更換不適合的菜色，並實際到中央餐廚監廚。對臨時較特別的菜色或調味，會立即與廠商說明調整菜色。學生在用餐時，若發現有異物或臨時狀況，班級「餐廚股長」會立即與學務處反映，請廠商調整及回應。

新北市議會國民黨團今天發布新聞，肯定市府捍衛食安，書記長陳偉杰表示，團膳及食品業者應自行清查食材來源後，簽署切結書供市府備查，才能化解各界食安疑慮。（編輯：方沛清）1130307