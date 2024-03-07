預防蘇丹紅 屏東學校及醫療機構禁辣椒粉咖哩粉

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）蘇丹紅辣椒粉風波擴大，屏東縣政府今天宣布，即日起學校、醫療及長照等機構，預防性暫停使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料；屏東2家食品工廠原料含蘇丹紅，已稽查並通知回收。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，連日稽查行動不斷，一經查獲即令業者下架回收，掌握相關產品流向，為避免添加蘇丹紅產品流入縣內，因此做出暫停使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料決定，呼籲民眾不要恐慌，會持續加強食安稽查把關，維護大眾食的安全。

衛生局表示，接獲高雄市政府衛生局公布，含蘇丹紅的辣椒粉原料流向中包含屏東2家食品工廠，立即派員前往查核，其中晨欣食品股份有限公司進貨該批原料共2712公斤，其中有1800公斤已全數製成泡菜產品，令業者立即下架回收，剩餘912公斤已退貨給上游廠商。

另外，鑫山食品廠進貨該批原料共1500公斤，已使用1204公斤，製成辣椒膏及甜辣醬產品，已令業者下架回收，現場庫存未使用原料296公斤及尚未出貨的辣椒膏及甜辣醬產品，共計1017箱（4068桶），衛生局當場予以封存。

衛生局表示，2家廠商也通知其下游業者立即下架回收，市售端涉及屏東部分已派員現場稽查，涉及外縣市則通知轄區衛生局協助下架回收。

衛生局強調，將持續監督業者下架回收違規產品，呼籲食品業者應落實原料自主管理，確保食品製程符合規定，若發現產品有危害食品衛生安全之虞，應主動停止製造、加工、販賣及回收，並通報所轄衛生主管機關。（編輯：謝雅竹）1130307