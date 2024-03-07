台南學校等5大場域 禁用辣椒粉、咖哩粉3個月

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（中央社記者張榮祥台南7日電）蘇丹紅辣椒粉風波延燒，台南市政府衛生局今天宣布，台南市學校、護理之家、社福、醫療、長照機構等5大場域，禁止使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料，為期3個月。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，台南市學校營養午餐未使用違法原料的辣椒粉及咖哩粉等辛香料，但因蘇丹紅辣椒粉事件爆發後，人心惶惶，市府避免食安疑慮，決定學校等5大場域全面禁用，加強稽查，以捍衛學童、年長者及免疫低下者飲食安全。

衛生局表示，市府各權責機關3月5日依「食安五環」成立蘇丹紅事件跨局處專案小組，進行專案報告，研商啟動防治作為，追蹤台南市2家火鍋業者違規產品流向，4家業者蘇丹紅原料也未流入市面。（編輯：謝雅竹）1130307