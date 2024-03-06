蘇丹紅風暴 中市學校午餐暫緩使用辣椒粉咖哩粉
2024/3/6 19:33
（中央社記者趙麗妍台中6日電）蘇丹紅食安風暴持續，台中市教育局今天表示，台中市各校營養午餐，即日起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，確定食安疑慮解除後，再行評估恢復使用。
含蘇丹紅中國辣椒粉食安事件，波及多家國內業者，甚至連知名連鎖餐飲業者都在名單，民眾擔心無法掌握使用到問題辣椒粉的國內產品。
台中市教育局今天透過文字稿表示，由於蘇丹紅辣椒粉風波持續擴大，食藥署擴大抽驗尚無法確保產品全面下架回收，為維護各校營養午餐安全，台中市各校營養午餐自即日起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料。
教育局指出，將與市府衛生局密切保持聯繫，確定食安疑慮解除後再行評估恢復使用。教育局將持續加強午餐稽查，確保學生食的安全。（編輯：謝雅竹）1130306
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