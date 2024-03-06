蘇丹紅風波延燒 新北學校午餐暫緩使用辣椒粉咖哩粉
2024/3/6 18:54（3/6 19:20 更新）
（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北教育局今晚表示，因部分業者進口中國大陸辣椒粉原料，檢出違法「蘇丹紅」色素，並製成辣椒粉等調味料。教育局要求學校營養午餐即日起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料。
新北市教育局晚間發布新聞表示，「蘇丹紅
」辣椒粉食安風暴持續，啟動食安應變機制，自即日起，學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，以確保營養午餐安全無虞。並將與學校將本案列為團膳稽核重點項目。
蘇丹紅小百科
是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。
- 世衛組織列為第3級致癌物
- 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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教育局說，「蘇丹紅」食安風暴後，2月就已函文全市各學校，立即停用相關業者及其下游供應商製品。今天發布學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉，將實施3個月後，評估是否解禁。（編輯：李錫璋）1130306
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