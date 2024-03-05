蘇丹紅辣椒粉流入彰縣3業者 維力食品在列

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（中央社記者吳哲豪彰化縣5日電）來自中國的紅辣椒粉驗出有蘇丹紅，彰縣衛生局今天指出，問題紅辣椒粉流入縣內維力食品、好品味生技食品公司等3家業者，已要求業者暫停出貨、下架回收問題產品。

「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」輸入中國紅辣椒粉，日前被高雄市衛生局抽驗檢出蘇丹紅，主動移送檢方偵辦，同時依法處業者罰鍰新台幣306萬元。

彰化縣衛生局發布新聞說明，問題紅辣椒粉產品輸入縣內的好品味生技食品股份有限公司、維力食品工業股份有限公司及億品香料有限公司等3家業者，其中好品味公司向佳廣公司購買510公斤的紅辣椒粉，使用在沙茶醬、辣椒醬等產品，總計生產1萬8000多罐，部分產品陸續出貨，衛生局已要求暫停出貨，回收問題產品。

至於維力食品公司去年12月曾向津棧公司購買紅辣椒粉120公斤，微量用在調味包及休閒食品，不過衛生局稽查發現，現場進貨的品項、效期批號、出貨日期與數量等，都和高市府衛生局提供資料及業者在食品追溯追蹤管理系統申報資料不一致，已函請相關單位釐清查證，也要求業者暫停使用及出貨1296公斤有疑慮的半成品及成品。

衛生局指出，億品香料公司今年1月向佳廣公司購入辣椒細粉25公斤未使用，業者已將問題產品退回佳廣公司。

衛生局提醒民眾購買辣椒粉產品時，要注意氣味及顏色，優先選擇信譽良好，外觀顏色自然，不要選擇太過鮮豔、有腐爛或發霉味或來源不明的產品，以維護食品衛生安全。（編輯：謝雅竹）1130305