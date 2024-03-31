官辦動漫活動人氣輸民間 中市府：性質不同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市議員陳俞融今天指出，官辦台中國際動漫博覽會4年人氣下滑5成，相較民間主辦動漫節多達25萬人次，籲市府取經成功經驗，市府表示，官辦以復育及鼓勵文化產業為目標，性質不同。

民進黨籍市議員陳俞融今天比較官辦與民辦的動漫活動，參加人次差距大。她指出，根據市府資料，2020年台中國際動漫博覽會，市府花費新台幣475萬元，吸引6萬餘人次參加；2023年動漫博覽會預算增至625萬，僅2萬9000人次參與。

陳俞融提到，民間中華動漫出版同業協進會主辦，為期4天的台中國際動漫節，111年吸引約20萬人次參加，去年約25萬人次參加。民間主辦台中國際動漫節，無新聞局經費補助且還收門票，參加人數大幅超越官方的國際動漫博覽會，質疑官辦的動漫博覽會成效不佳，建議市府應向民間單位學習和交流成功舉辦活動的經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，新聞局透過文字稿表示，兩個動漫活動展的性質與目標明顯不同，民間舉辦的動漫展由知名廠商聯合參與，展出近300個攤位，販賣間諜家家酒、進擊的巨人等世界知名IP周邊商品；官辦展覽則以復育及鼓勵重要國家文化產業為目標，盼扶植照顧在地漫畫產業。

新聞局指出，將不遺餘力推廣動漫產業，包括補助原創漫畫鼓勵創作、專款推動台中動畫製作計畫、持續舉辦台中國際動漫博覽會等，加強運用多媒體互動及辦理各式各樣的漫畫講座與工作坊，拉近台漫IP跟民眾間的距離，提供動漫創作者盡情發揮的舞台，也增加台灣漫畫的能見度。（編輯：謝雅竹）1130331