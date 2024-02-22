台中市議會召開臨時會 台糖梅花肉片事件納入專案

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市議會將在3月7日至15日召開臨時會，安排2天院會，1天專案報告，1天法規委員會，2天委員會。8日將進行專案報告，共討論5案，台糖梅花豬肉片事件也納入討論。

台中市議會今天召開第4屆第3次臨時會的程序委員會，由台中市議會議長張清照主持，市府由副市長黃國榮率各局處機關首長與會。決議3月7日至15日召開臨時會，其中3月8日專案報告，3月11日至13日委員會審查議案，3月15日第二、三讀會。

民進黨市議員陳淑華表示，許多重大建設延宕，需要市府說明。另有關台中市食安處年前驗出台糖梅花豬肉片含禁用西布特羅，市府只驗到這盒肉含有西布特羅，飼養場、屠宰場及其他肉片都沒有驗出，市府應清楚說明檢驗報告，公布SOP流程。

無黨籍市議員陳廷秀則認為，食安的檢驗要高規格、刻不容緩，此事造成台灣社會政治對立及恐慌，如今暫平息下來，希望不要在這議題上再針鋒相對，要請食安處檢驗時更嚴謹。

專案報告共5案，中央與市政府在台中市境內興建社會住宅執行情形專案報告、台中市政府檢驗台糖梅花豬肉片檢出西布特羅事件的源頭追查與檢驗流程檢討，以及豐原高中不當管教及霸凌事件，機場捷運及屯區捷運環狀線、捷運藍線延伸太平等專案報告，台中市快捷巴士興建、營運、訴訟賠償等專案報告。（編輯：黃世雅）1130222