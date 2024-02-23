陳建仁：蔡政府推食安五環有很大進步 請民眾放心

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（中央社記者王揚宇台北23日電）針對食安議題，行政院長陳建仁今天受訪說，2016年總統蔡英文執政後，推動食安五環政策，使很多系統性食安個案變成個案型食安問題，讓食安有很大進步，政府會繼續努力，請民眾放心。

台中市在春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 瘦肉精，行政院啟動擴大採檢未再檢出。立法院朝野黨團22日協商後達成共識，邀陳建仁23日赴立法院做食安專案報告。

立法院今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

陳建仁會前接受媒體聯訪表示，在2016年以前，因為國內發生很多系統性食安問題，因此2016年蔡政府執政後，推動食安五環政策，使得很多系統性食安個案變成個案型食安問題。

陳建仁指出，在這8年，食安有很大的進步，民眾可以放心，政府會繼續努力精進，讓食安問題可以更加完美，讓民眾安心使用台灣美好的食物。

此外，對於台糖豬肉瘦肉精疑雲未解，衛生福利部食品藥物管理署召開專家會議，研判出現個案原因，結果預計由行政院食品安全辦公室統一在3月對外說明，但傳出列席的台中市食安處人員淚灑會場。

陳建仁說，目前將近900件檢體，檢查後都沒發現含有西布特羅在內的瘦肉精，且台中市府跟中央的看法一樣，這是單一事件，衛福部請專家學者做進一步調查，應尊重專家委員會的調查結果與所作結論。

另外，行政院送到立法院的專案報告書面報告指出，蔡政府以食安五環重建食安管理的核心邏輯，將業者實名制溯源納管、訂定符合國際貿易的標準與規範、輔導業者遵守法律規範、加強稽查與檢驗、保障及鼓勵消費者檢舉、標示清楚產品真實、資料公開與資訊共享。（編輯：楊凱翔）1130223

影片來源：國會頻道