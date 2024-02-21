陳建仁：持續優化國內投資環境 提升產業韌性

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（中央社記者劉千綾台北21日電）行政院長陳建仁今天出席國家品質獎頒獎典禮，致贈獎項給予14位獲獎代表，因應全球經貿局勢變化和淨零轉型挑戰，陳建仁表示，將持續優化國內投資環境，強化產業韌性與調適能力，促進研發創新量能。

第27屆國家品質獎頒獎典禮今天登場，陳建仁致詞指出，國家品質獎從1990年由行政院核定頒發後，是在經營品質領域的最高榮譽獎項，目前全世界約有80多個國家設立類似獎項，台灣是亞洲第1個設立國家品質獎的國家，非常難得可貴。

陳建仁說明，國家品質獎秉持「高階領導、全員參與、持續改善、追求卓越」精神，從以產品與服務為中心引領品質技術手法，到透過企業或組織經營層面的全面改善或創新，評選出在推動全面或特定領域經營管理品質表現傑出的企業、機構團體或個人。

陳建仁表示，近年來全球經貿局勢波濤洶湧，歷經美中貿易摩擦、COVID-19百年大疫、俄烏戰爭及以哈戰爭，整體產業經營相當不易，但台灣在此艱困環境下，透過政府與民間共同努力下，經濟表現依然亮麗，特別是在企業經營與國家競爭力方面，表現更是傑出。

根據旅外人士網站「InterNations」近期公布2023年「全球10大高生活品質國家」調查，台灣名列全球第2、亞洲第1，顯示台灣在旅行交通、醫療保健、環境氣候、安全等面向的經營管理品質都有非常亮眼的表現。

陳建仁進一步指出，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）「2023年IMD世界競爭力年報」，台灣在64個受評國家中名列第6，整體排名連續5年持續進步，在人口超過2000萬人的經濟體中，更連續3年蟬聯世界第1。

整體經濟方面，陳建仁提到，台灣國內生產毛額（GDP）從2016年的新台幣17.5兆元，大幅成長到去（2023）年23兆元，2016年至2022年平均成長動能不僅高於全球，經濟成長率更在亞洲4小龍中排名第1。

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陳建仁強調，「卓越品質的追求，沒有最好，只有更好」，期勉大家能夠持續因應最新趨勢，從領導、策略管理、研發創新、顧客市場、人資管理、資訊應用及流程管理等各面向繼續努力，成為產業典範。

因應全球經貿情勢和淨零轉型，陳建仁表示，低碳化與數位浪潮對國內各行業造成不同程度衝擊與挑戰，政府也會持續優化國內投資環境，並強化產業韌性與調適能力，帶動國內產業持續向上提升。（編輯：張若瑤）1130221