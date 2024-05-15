文策院推原創故事概念大賽 廣徵華文創作

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（中央社記者王寶兒台北15日電）為擴大台灣與華文內容的全球商機，文策院將舉辦首屆「原創故事概念大賽」，尋找具開發潛力、IP延展性的故事概念，並提供後續商業開發媒合資源，6月3日開放全球華文內容創作線上投稿。

文化內容策進院董事長蔡嘉駿表示，文化內容產業發展往往需要好的內容故事源頭，「原創故事概念大賽」向全球華文創作者招手，也為台灣文化內容產業蓄積原創內容。

蔡嘉駿認為，結合文策院「人才培育」、「媒合資源」、「開發支持」等協助與策略，可讓具市場潛力的華文故事獲得後續開發、製作等商業機會，擴大台灣文化內容的多元應用，與國際創作者及市場連結。

「原創故事概念大賽」徵件對象涵蓋各領域且不分國界，不限應用領域，也不拘題材或特定類型，徵件作品字數以3000字、華文創作為原則。文策院指出，期盼創作呈現多元社會內涵、具台灣連結性或具國際社會共感度，最終將評選出10件作品並頒發獎金。

前5名作品將有機會參與文策院於10月舉辦的「原創故事概念提案工作坊」，並於11月2024 TCCF創意內容大會之「原創故事概念專場」進行提案，透過國際市場媒合，尋求潛在合作夥伴，讓前期故事概念有機會以出版、漫畫、電影、劇集、遊戲、劇場等多種商業形式完成。

2024原創故事概念大賽將自6月3日中午12時起徵件至7月5日中午12時止。（編輯：陳政偉）1130515