跨部會整合資金資源 助台灣獨立遊戲產業發展

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（中央社記者王寶兒台北22日電）「返校」、「台北大空襲」等台灣獨立遊戲表現亮眼，為助陣台灣遊戲產業，文化內容策進院攜手數位產業署，整合投資與補助，為業者開創資金「綠色通道」，包含製作、行銷等費用都可納入範圍。

此次文策院開通投資「綠色通道」機制，受數產署「獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」補助團隊可直接轉介至文策院，讓文策院在遊戲製作、行銷、IP跨域等細項上給予資金援助，該資金則源自文策院執行國發基金「文化內容投資計畫」。

文策院副院長胡婷俐今天於宣布記者會說明，文策院投資機制因應業者開發需求彈性設計，如分階段注資、金額等，最大原則是申請投資金額不能超過總預算的49%，「若是申請金額在300萬（新台幣）以下，我們還可以做簡易書面審議。」而申請業者則需準備營運計劃書。

文策院董事長蔡嘉駿接受媒體聯訪指出，經數產署補助的獨立遊戲某種程度已被認證、經過實質審查，文策院運用國發基金投資，與數位部補助雙軌並進，最大好處就是可以加速流程，讓業者資金到位更無時差。

蔡嘉駿曾於遊戲產業任職，他表示，遊戲是世界娛樂市場產值最高的領域，台灣遊戲消費市場非常大，但十之八九都是「課金」在國外遊戲上，開發遊戲成本高，大型遊戲公司則多以代理為主，開發遊戲團隊越來越少。

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數位部次長李懷仁致詞表示，現行政府體制將ACG產業的A（Anime）與C（Comics）劃分在文化部，G（Games）劃分在數位部，此次合作的重要概念是數發部找到適合業者，並透過資金加值讓他們能前往國際或市場發展，遊戲業者專心做遊戲，並在行銷、推廣上得到資源，形塑完整產業鏈。

文化部次長王時思表示，台灣科技受到全球矚目，也希望能承載台灣的文化內容，走向全世界。感謝數位部的開發補助，讓遊戲團隊能先「從0到1」完成作品，後續在文化部、文策院加入後，補助跟投資合一，讓業者再「從1到 1.5」、「從1.5到2」，期許將誕生更多好作品。（編輯：李亨山）1130422