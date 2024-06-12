台灣動畫國際發光 2短片入圍法國安錫影展

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（中央社記者王寶兒台北12日電）安錫國際動畫影展暨市場展現於法國舉行，台灣短片「嗨爸」、「現在是不是時候該將你放下了呢？」入圍影展競賽單元，企畫案「失而復得，之，皆大歡喜」、「長途電話」入選市場展官方提案單元。

由導演王偉帆執導的「嗨爸」今年入圍影展「短片競賽—觀點」，以溫柔角度讓社會關注同志內心的另一面，作品過去也入圍2024 FIRE!!巴賽隆納LGBT影展及薩格勒布國際動畫影展。

入圍「短片競賽—畢業電影」的「現在是不是時候該將你放下了呢？」，則由曾以「當一個人」獲金馬獎最佳動畫短片獎的動畫師蔡易錦執導，作品以女兒角度道出失去父親的感受，作品也入選2023年亞洲日舞影展、2024年西雅圖國際影展及棕櫚泉國際短片影展。

文化內容策進院今天發布新聞稿表示，今年有2部台灣作品入圍競賽單元、2件企劃案入選「安錫國際動畫影展暨市場展」，是最多作品與企畫入選影展暨市場展官方競賽單元的一年。

文策院董事長蔡嘉駿表示，期待藉由參與國際動畫影展及市場展提案，為台灣的動畫產業連結全球產業資源，奠定台灣作品走向全球市場的良好基礎。

關於入圍市場展官方提案單元的短片企畫案「失而復得，之，皆大歡喜」，為導演鍾承旭提案，同樣入圍提案單元的短片企畫「長途電話」，導演黃詩硯曾以畢業製作「蝴蝶果醬」於 2021年安錫動畫影展官方競賽單元獲獎。

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文策院今年持續於市場展設立實體台灣館，並與官方合作舉辦「台灣提案專場」，有5件作品企畫案於現場提案。此外，文策院也與官方合作舉辦「導演專題放映」，放映去年摘下安錫影展最佳VR作品水晶獎的導演王登鈺新作「幽暗小徑的鬼」，以及導演張徐展的「熱帶複眼」。期待透過放映與交流，為作品及團隊連結國際動畫產業關鍵人脈。

法國安錫國際動畫影展暨市場展將舉行至15日。（編輯：陳政偉）1130612