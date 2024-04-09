文策院攜手榮耀基金會 推台灣音樂劇創投媒合平台

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）為加速台灣音樂劇場產業化發展，文策院與榮耀基金會合作，並串聯文化內容產業共同推出音樂劇創投媒合平台「讀劇匯」，透過資金挹注、人才培育等孵化更多優質音樂劇作品。

文策會與榮耀基金會今天舉辦「讀劇匯」發布記者會，除了榮耀基金會董事長雷輝、董事王師、吳定謙與文策院董事長蔡嘉駿、院長盧俊偉共同出席外，大清華傳媒董事長成群傑、大慕可可董事長林昱伶、華研音樂大中華區總裁何燕玲等多名創投夥伴也到場支持。

雷輝表示，音樂劇作為一種結合音樂、戲劇、舞蹈等多元元素的藝術形式，一直是藝術界重要資產，感謝眾多跨域夥伴參與，期待未來能打造具市場競爭力、多元變現的台灣現象級IP作品。

蔡嘉駿指出近年藝文影視跨界合作頻繁，許多音樂劇從影視作品改編授權，近期甚至逆輸出授權給影視業，在內容產業市場IP是最重要的。

雷輝也認為音樂劇初期投資小，有以小博大、掌握重要IP的可能性，如成功的音樂劇「悲慘世界」就轉拍成電影、長片等。他表示，一個中型音樂劇在台灣製作費約新台幣500萬，大型則約1000萬，相比於影視投資仍算少，平台提供的50萬獎金希望讓音樂劇團隊往前走一步，製作完整的讀劇讓市場看到，若極具潛力創投天使或許願意出資更多錢，讓作品到更大舞台演出。

今年是「讀劇匯」首次舉辦，雷輝坦言確實較保守，採選8取2機制，若業界認同並踴躍參與，不排除一年舉辦2次，就會有16組團隊、好作品能被外界看到。

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平台即日起接受音樂劇團隊報名，選出最多8組團隊，每組團隊應完成至少2場公開讀劇演出。入選團隊更可參與提案企劃培訓工作坊、實戰演練交流會，並對創投天使夥伴正式進行提案，期望能提升團隊對投資方及市場的溝通能力。

榮耀基金會將與文策院、創投天使夥伴等，共同觀賞入選作品的讀劇演出，讀劇匯也將收集觀眾意見進行分析，提供投資人作為評選參考。最終評選得票數最高的2部潛力作品，將各獲得新台幣50萬元製作啟動資金，更有機會獲得文策院提供的試演支持及首演專案投資。（編輯：龍柏安）1130409