歐洲最大劇集展台灣布局 創意製作獲讚獨樹一格

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（中央社記者曾婷瑄里爾21日專電）歐洲最大的劇集展Series Mania登場，文策院董事長蔡嘉駿說，台劇能量漸高且受國際矚目，將推動產業海外布局、建構「本錢」（內容與資金）。法國國家電影與動畫中心表示，台灣創意和製作在亞洲獨樹一格。

歐洲最大劇集展Series Mania劇集展15日於法國里爾（Lille）開跑，其中的Series Mania市場展則於19日登場。

文化內容策進院（文策院）作為大會官方合作夥伴，積極參與產業活動，並設立台灣館，為台灣文化內容布局海外市場。

台灣館人潮絡繹不絕，產業人士與外媒都前來探詢。蔡嘉駿說，法國電視台、法國影集「亞森羅蘋」製作公司，與日本放送協會（NHK）都來洽談，討論合作可能性。

蔡嘉駿接受中央社訪問時表示，盼透過文策院國發基金的投資，帶動更多台灣業者與國際業者合作交流。近年台灣不僅延續以往豐沛的創作能量，還吸引更大投資量能進入影視業。

他指出，台灣在華人市場上的創作可說首屈一指，是創作自由、能量最豐沛且沒有限制的地方。如今除了業者在「說故事」方面的精進外，政府去年也透過文化部修法，推出投資抵減，吸引企業進場投資。

出版品轉影視IP（智慧財產權）是近年重要趨勢，「法語人出版協會」（SCELF）所創辦的「Shoot the Book!」與大會專家論壇今年也都邀請台灣專業人士分享出版品影視改編相關經驗。

蔡嘉駿分析，影視業有資金，但較缺故事，也就是「本」；出版界則缺錢，卻有「本」，兩者結合，可打造影視業的「本錢」。

19日台灣交流酒會上，蔡嘉駿與Series Mania總監赫茲伯格（Laurence Herszberg）簽訂Serial Bridges國際劇集開發培訓工作坊合作備忘錄，搭建產業界人才的國際網絡。

蔡嘉駿同時宣布將與法國國家電影與動畫中心（CNC）合製二部劇集的計畫，分別是台灣作家張國立原創IP 改編的諜報劇集FLY，以及預計將來台拍攝的馬來西亞航空失事案影集FLIGHT MH370。

去年11月，CNC董事長布東納（Dominique Boutonnat）帶領Series Mania展方在內的產業團來台參加文策院創意內容大會（TCCF），雙方簽訂合作意向書，建立國家層級的合作關係。

CNC歐洲及國際事務總監凱斯勒（Jérémie Kessler）向中央社表示：「這協議對我們來說很重要，因台灣如今作為自由、創作、言論自由與合製之地，在該區獨樹一格。換言之，是如今國際上創意能最盡情、揮灑創作的重要節點。」

他說，台灣優勢在於企業與產業的健全生態，「能製作有創意且獨立的作品，製作有效、快速，且高品質」。凱斯勒在許多台灣夥伴身上看到「渴望」，企圖推進、成長、壯大。

他認為，如此「渴望」體現在台灣科技等所有產業上。因此，「無論在思想、政治、產業上，都和台灣有合作空間」。

「法台合作歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、國界封閉等，卻日益堅定，我想這就是優勢，不僅有合作意願，還有雙方對創作自由與共同哲學的相同重視，使合作長久。」

文策院19日也在市場展舉辦Taiwan Spotlight台灣提案專場，入選的5部企劃案透過提案與國際影視產業專業人士交流，尋求國際合作機會。

「打掃阿姨」去年創意內容大會受獎肯定，充滿女性力量與普世議題的內容於提案會上再獲熱烈掌聲。

「打掃阿姨」製作人葉育萍說：「希望台灣故事可以走向全世界。我們在台灣除籌資、談演員等工作外，更想找到國際發行商或放映平台，讓這個台灣故事的案子比較早就有國際的可能性。」

獲台灣公共電視協助的「囚：沒有英雄」講述日治時期台灣人冒險拯救戰俘的故事，製作人陳宇慷表示，這次因文策院而到Series Mania做國際提案，「讓我們的計畫被世界看到」。他提到，在台灣提案專場之前，展方還提供3天的提案課，經驗相當難得。

公視製作、首部以台籍戰俘監視員為主角拍攝的二戰影集「聽海湧」入圍大會競賽單元，18日的全球首映爆滿，大受好評。

導演孫介珩映後向中央社說，原本擔心過去如此複雜的歷史背景，外國觀眾無法理解，「但看來他們能被故事打動」。

對於能受到國際影展肯定，入圍競賽片，孫介珩感到榮幸，「有這樣的影展，讓我們的創作可以被擺在這裡讓大家一起看、彼此理解，是很溫暖且美好的一件事」。

男主角黃冠智則表示，很興奮影集可以來里爾影展，希望「聽海湧」這個屬於台灣的故事可以讓更多人看到及喜歡。（編輯：郭中翰）1130321

文策院董事長蔡嘉駿（右）與歐洲影集展Series Mania總監赫茲伯格（Laurence Herszberg）於19日台灣交流酒會上簽訂Serial Bridges國際劇集開發培訓工作坊合作備忘錄。中央社記者曾婷瑄里爾攝 113年3月21日

公視時代劇「聽海湧」是亞洲唯一入圍歐洲影集展Series Mania國際全景競賽單元的作品，將與全球其他11部優秀影集共同角逐該獎項。「聽海湧」團隊於台灣交流酒會上合影。中央社記者曾婷瑄里爾攝 113年3月21日

文策院在歐洲最大影集展Series Mania展會期間積極參與各項產業活動，設立的台灣館人潮川流，獲得各國產業界人士的青睞與關注。中央社記者曾婷瑄里爾攝 113年3月21日