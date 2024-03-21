台法合作改拍張國立原創故事 台灣IP再發光

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）台灣IP再發光，看好台灣拍攝豐富資源以及自由創作環境，法國影視團隊決定與台灣合作拍攝影集，包括台灣作家張國立的原創故事FLY，以及馬航失事案影集「FLIGHT MH370」。

根據文策院發布新聞稿，文策院董事長蔡嘉駿以及法國國家電影及動畫中心（CNC）代表多明尼克．布托納（Dominique Boutonnat），19日在法國里爾Series Mania劇集展中共同宣布台法合製劇集計畫，包括將由法國製片公司Cinéfrance與台灣友松娛樂合作改拍張國立原創諜報劇集FLY，以及馬航失事案影集「FLIGHT MH370」。

蔡嘉駿當天特別向法國國家電影及動畫中心及大會主辦方致意，感謝支持這項特別的合作案，期待透過文策院與法方的進一步合作，擴大歐亞市場與人才交流，創造更多台灣影劇走向國際發展的可能性。

張國立接受中央社記者訪問表示，對於法國影視團隊看上自己的故事感到很欣慰，不過一開始對方指名要的是「炒飯狙擊手」，可惜這部作品已賣出相關影視版權，不過對方還是不死心，於是他提出了另一個構想，才有了這次合作。

張國立表示，FLY目前只有故事大綱，沒有小說，講的是一場古董爭奪戰，以及法國人跟台灣之間的感情，目前正在構思當中，期待會是一個台灣人跟法國人都喜歡的故事。

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這次法國與台灣合作的另一個案子，則與馬航失事案「FLIGHT MH370」有關，將由英國BBC影集「警之光（Blue lights）」導演吉爾斯．班尼爾（Gilles Bannier）執導，由法國Alef One製片公司籌拍。

文策院指出，Alef One製片公司於2023年文策院TCCF創意內容大會舉辦期間受邀來台，看上台灣豐富拍攝資源以及自由創作環境，決定調整劇本融入台灣角色並來台拍攝，目前正與台灣製作團隊洽談中。（編輯：張雅淨）1130321