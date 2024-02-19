廣藝基金會攜手文策院 投注表演藝術金創獎

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）催生表演藝術好IP，文策院與廣藝基金會合作主辦「表演藝術金創獎」，除金獎獎金加倍為20萬元外，也將加碼提供得獎作品試演與首演兩階段創投資金，希望讓池塘變湖泊，鼓勵表藝活水永續。

廣藝基金會與文策院今天舉行合作簽約儀式，由廣藝基金會執行長楊忠衡、文策院董事長蔡嘉駿共同宣告「表演藝術金創獎」徵件正式起跑。蔡嘉駿表示，希望透過金創獎為表藝產業導入商業化、產業化，尋覓可長可久的IP。

蔡嘉駿會後接受中央社訪問時表示，文策院對於表演藝術的投入才「剛開始」，他認為過去表演藝術界都是「被政府補助，被民間贊助」，很難想像被投資，「現在透過文策院的加入，透過獎項選出作品，接下來讓表演藝術團隊正視自己的成本與作品，透過公司化，產業化之後，讓表演團隊逐漸升級。」

蔡嘉駿說，表演藝術要能做到營收，的確不是一件簡單的事情，文策院這次的做法是希望透過獎項，讓表演藝術能一步一步產生商業模式，「這次文策院偏向影響力投資，比較像策略投資者，先鼓勵表藝團隊面對市場，一步一步產業化，做出可以讓市場有營收的作品及IP。」

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，「給人金山，不如給人金手指」，希望表藝界大家有機會都能更上層樓，感謝文策院帶著改變產業的理念加入，廣藝方面也相當認同，並帶著學習的心情，期許基金會繼續扮演創投資源、得獎作品間的橋樑，開創表演藝術創投的新時代。

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「金創獎」分為評選、試演決選、創投推廣三階段，首階段書面企劃徵件至3月29日，預計4月26日公告初審結果；之後進行複審面談，初審的出線團隊並得參與「表藝IP經營講座」，複審面談在5月16日進行，評選出五名企劃作品進入第二階段的試演決選。

第二階段試演決選暨頒獎預計將於8月過後登場，金、銀、銅獎分別獲頒新台幣20、15、10萬元，佳作兩名則有5萬元獎金。獲得金、銀、銅獎作品，將可參與「創投陪伴計畫」，第一階段「完整試演」，由文策院提供最高100萬元試演資金；第二階段為「公開首演」，主辦單位提供全額製作資金最高500萬上限。（編輯：李亨山）1130219