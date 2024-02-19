出版調查報告將革新 重點數據、季報雙軌並行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北19日電）今年文策院公布出版產業相關調查報告，引起一些批評及爭議，文策院董事長蔡嘉駿今天表示，文策院將與文化部司、台灣出版公協會代表組成「出版產業研究委員會」，盼能即時反映產業現況。

蔡嘉駿今天出席台北國際書展展前記者會致詞時表示，理解出版業對於「產業調查報告」有非常深的期待，組成委員會將更滾動、即時、真實還原出版面貌，除了原本的年報之外，在統計方法也會有一些改變，同時增加每3個月一次的季報，以及每年兩次的重點產業調查報告。

蔡嘉駿表示，期盼這些回應可以讓出版業者擁有更真實的數據調查工具，在經營上面有更好的決策跟判斷力。

文策院同時發布新聞稿表示，此次出版產業研究委員會的成立，受到多位公協會代表與相關學者的大力支持與參與，包含中華民國圖書出版事業協會理事長楊蓮福、台北市出版商業同業公會理事長趙政岷、中華民國圖書發行協進會理事長李再星、中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻、台大經濟系副教授馮勃翰、台大社會學系專案助理教授李令儀等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文策院指出，參考其他國家的出版業調查經驗，日韓的出版產調機制皆與業者、專家合作，掌握穩定的數據來源。但台灣與日韓出版產業生態不同的是，台灣出版業者多為中小型企業，大型上市櫃公司少，缺乏公開的財報資料，為讓調查能貼近產業實際發展狀況，符合市場樣態，因此特別成立出版產業研究委員會。

文策院指出，未來委員會將有3個面向的革新，一是借重委員們的專業，除了既有的產業調查，也會延伸更多研究方法，客觀呈現數據資料；其次是加速數據發布時程，除了提供季報（如網路書店聲量、定價優惠價等），一年內定期提供兩次重點數據（如新書上架、銷售排行榜等），即時反映產業現況，符合業者需求；此外委員會將針對不同議題，與多家專業機構合作調查。（編輯：李亨山）1130219