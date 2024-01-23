國際合資2.0遭指不透明 文策院董事長致歉加強溝通

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（中央社記者王心妤台北23日電）影視業者連署聲明指文策院國際合作投資專案計畫2.0不透明。文策院今天召開說明會，董事長蔡嘉駿數度致歉表示會持續跟業者溝通，計畫1.0將受理至2月底，也會共同討論2.0細節。

文策院19日公告推出「國際合作投資方案2.0」（TICP 2.0），未來申請的專案須具備台灣元素、國際合資或合製、國際通路等3要素，並經過投資評估審議程序。

今天有業者表示，這個月發現國際合作投資方案1.0的投案系統已關閉，也無法聯繫相關人員得到關於國際合作投資專案計畫2.0的細節。

有數名業者表示，正在進行的國際合作作品因為細節不清，沒辦法和國際夥伴解釋，已經延後來台灣拍攝的計畫，不希望因為國際合作投資方案2.0細節不清楚，而抹滅過去文策院在國際投資案的好成果。

文策院董事長蔡嘉駿、院長盧俊偉及副院長胡婷俐今天重新解釋國際合作投資方案1.0內容，蔡嘉駿也多次致歉並表示不會暫停，將持續收件至2月底，應是文策院和業者有溝通落差，未來會更積極建立溝通管道。

蔡嘉駿表示，方案2.0會加入外部審查機制，能獲得更多資源，但也會受到更多監督，會盡力擴大審查評審背景的多元性。

至於業者提及國際合作投資方案2.0不透明，蔡嘉駿表示，方案公告前的確有跟業者討論過，或許今天出席的業者覺得沒有參與討論，這是他的錯，未來會積極建立文策院和業者的溝通管道。

對於國際合作投資方案2.0的細節，蔡嘉駿表示，明後天將持續跟業者舉辦說明會，說明會希望是雙向溝通，若不夠也可以持續討論。（編輯：張雅淨）1130123