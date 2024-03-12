文策院攜手業者 出版產業研究委員會成立

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（中央社記者王寶兒台北12日電）文策院今天攜手出版產業人士和專家學者成立「出版產業研究委員會」，並舉行第1次會議，未來將藉此增進出版產業研究的數據收集與調查方向，並深化產調研究對產業的實質助益。

文化內容策進院董事長蔡嘉駿今天為出版產業研究委員會成員頒發聘書，他在會後透過新聞稿表示，委員會成立只是第1步，未來將持續借重出版專業人士、學者和相關機構代表等專業，優化文策院相關出版策進策略。

委員會公協會代表包含中華民國圖書出版事業協會理事長楊蓮福、台北市出版商業同業公會理事長趙政岷、中華民國圖書發行協進會理事長李再星，以及中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻、台灣數位出版聯盟理事長龐文真、中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿等。

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此外，為借重學界專業知識以及數據調查、分析的實務經驗，委員會也邀請台大社會系專案助理教授李令儀、台大經濟系副教授馮勃翰、實踐大學企管系客座副教授張雪梅、意藍科技總經理兼台大資管系兼任助理教授楊立偉、大數據股份有限公司數據策略暨分析總監葉峯谷等學者專家參與。

文策院表示，期待未來透過多方協助，能為產業提供更貼近需求的出版產業調查數據，以滿足業界期待，更能掌握市場趨勢、調整產業策略。（編輯：張雅淨）1130312