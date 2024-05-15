高階手機訂單挹注 去年光學鏡頭產值翻紅年增4.4%

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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部表示，高階手機訂單去年底回溫，加上供應鏈庫存改善，112年全年光學鏡頭產值年增4.4%，結束連3年負成長頹勢；去年第4季光學鏡頭出口同步翻紅、年增13.3%，擺脫連4季衰退陰霾，今年首季出口同樣維持雙位數成長態勢。

光學鏡頭應用廣泛，涵蓋手機、相機、電腦、汽車、望遠鏡、顯微鏡及監視器應用，市場需求逐步擴大。經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊表示，隨著智慧型手機搭載高階鏡頭且配備鏡頭數增加，加上台灣業者具技術優勢，近5年光學鏡頭產值以行動裝置鏡頭為大宗，占約7至8成。

統計處表示，近年受美中貿易紛爭、供應鏈缺料，以及全球消費性電子產品買氣疲弱影響，台灣光學鏡頭產值從民國109至111年，連續3年呈現下滑；去年因高階手機訂單漸入佳境，帶動行動裝置鏡頭生產上揚，於第4季產值轉為正成長，年增41.5%，進而推升全年成長4.4%，翻轉連續3年的負成長走勢。

出口表現方面，經濟部表示，去年第4季隨著手機及其相關供應鏈庫存改善，高階手機需求增加，以及業者具高端技術優勢，帶動光學鏡頭出口翻紅、年增13.3%，結束自111年第4季以來連續4季負成長，今年第1季延續雙位數的正成長態勢，年增19.1%。

統計處進一步指出，光學鏡頭出口以銷往中國大陸及香港為主，但近年受美中貿易與科技爭端影響，全球供應鏈重組，產線由中國大陸逐漸轉移至東協，對中國大陸及香港出口占比明顯下滑，112年占43.7%，雖仍位居首位，但較108年降低23.6個百分點。

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反觀銷往越南則上升至23.1%，位居第2，較108年提高5.9個百分點。另隨手機大廠訂單增加，台灣光學鏡頭銷往南韓占比攀升，112年提高至17.4%，位居第3，較108年上升12.2個百分點。

觀察全球光學鏡頭主要出口國家，統計處表示，台灣光學鏡頭出口居全球第3，德國在光學領域致力各項研發，包含眼鏡片、鏡頭、光刻及測量等精密技術，近3年德國光學鏡頭出口均呈雙位數成長，去年德國光學鏡頭出口金額達40.4億美元，超越中國大陸及香港，躍居全球第1，中國大陸及香港出口金額39.5億美元居次，台灣與日本皆為20.6億美元，並列第3。（編輯：張均懋）1130515