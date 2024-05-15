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南投水里山區棄置700公斤石綿浪板 追查涉案犯嫌

2024/5/15 18:29（5/15 18:41 更新）
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南投縣水里鄉山區遭棄置大量廢棄石綿浪板，南投縣環保局15日表示，估7大包總重約700公斤，已請警方全力追查行為人、傾倒車輛，現場則先拉起封鎖線並覆蓋不透水帆布，避免污染擴大。（南投縣環保局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年5月15日
南投縣水里鄉山區遭棄置大量廢棄石綿浪板，南投縣環保局15日表示，估7大包總重約700公斤，已請警方全力追查行為人、傾倒車輛，現場則先拉起封鎖線並覆蓋不透水帆布，避免污染擴大。（南投縣環保局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年5月15日
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）居民在南投縣水里鄉山區發現遭棄置大量石綿浪板廢棄建材，南投縣環保局估計7大包重量約700公斤，現場拉起封鎖線並以不透水帆布覆蓋，已請警方調閱監視器追查行為人、車輛。

水里鄉永興村居民近日發現山區遭丟棄大量石綿浪板，南投縣環保局長李易書今天接受中央社記者訪問說，稽查人員查看有7大包石綿浪板廢棄建材，估每包100公斤，已請警方調閱監視器全力追查行為人、傾倒車輛，現場拉起封鎖線並覆蓋不透水帆布，避免污染擴大。

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根據環保局資料，石綿建材於民國60年代起廣泛用於屋頂及側邊，石綿瓦、石綿浪板正常使用時，結構完整並無危害性，但不當拆除或破碎可能釋出粉塵，吸入恐危害健康，但危害非突發性，往往暴露數10年後才發生，提醒拆除應保持完整，避免破碎造成粉塵飛散。

環保局表示，為推動建築物石棉瓦廢棄物清除處理工作，環境部資源循環署去年起補助地方政府辦理民眾申請石綿建材廢棄物清除作業，歡迎符合補助資格者申請，廢棄石綿建材勿任意丟棄，違者可依廢棄物清理法第53條，處新台幣6萬元至1000萬元罰鍰。（編輯：黃世雅）1130515

#南投縣環保局長
#李易書
#環境部資源循環署
李易書
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