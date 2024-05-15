本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

共信-KY擬於6月中掛牌上櫃 今年營運拚損益兩平

2024/5/15 20:54（5/15 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
共信-KY將於6月中掛牌上櫃，共信總經理林懋元15日表示，旗下新藥「PTS302」取得中國肺癌藥證，去年上市銷售，今年下半年可望貢獻營收。（共信提供）中央社記者何秀玲傳真 113年5月15日
共信-KY將於6月中掛牌上櫃，共信總經理林懋元15日表示，旗下新藥「PTS302」取得中國肺癌藥證，去年上市銷售，今年下半年可望貢獻營收。（共信提供）中央社記者何秀玲傳真 113年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北15日電）新藥公司共信-KY將於6月中掛牌上櫃，承銷價暫定為每股158元。共信總經理林懋元今天表示，治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞「PTS302」取得中國肺癌藥證，去年上市銷售，今年下半年可望貢獻營收，今年以損益兩平為衝刺目標。

林懋元在媒體交流會指出，公司主要研發PTS癌症新藥，「PTS」是一種化學小分子抗癌藥物，2004年獲得美國FDA一期臨床認可，2023年在中國上市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他也表示，PTS302已於2022年11月取得中國肺癌藥證，2023年8月上市銷售，近日透過「指定患者用藥計畫（NPA）」取得新加坡核准，準備在當地醫院提供新藥給病患使用，蒐集當地收案療效成果後，規劃遞件申請新加坡藥證，也計畫在馬來西亞進行首例NPA。

除了PTS302取得中國藥證之外，林懋元表示，根據目前研發進度，用於治療惡性胸腔積液的PTS500預計今年開展多國多中心第二、三期臨床試驗。治療氣管腺樣囊性癌的孤兒藥PTS-02，預計今年第3季申請第二期臨床試驗。（編輯：潘羿菁）1130515

#中國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：