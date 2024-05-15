泰國國家博物館辦論壇 台博館受邀分享策展經驗

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）為推廣518國際博物館日，泰國國家博物館今天在曼谷舉辦泰國博物館論壇，國立台灣博物館受邀，由台博館人員透過錄製影片和視訊方式，分享台博館策展與教育推廣經驗。

文化部駐泰國代表處文化組今天發布新聞稿指出，台博館助理研究員方慧詩和研究助理袁緒文以Weaving Connection為題，錄製影片介紹台博館及分享台博館策展與教育推廣經驗，也透過視訊連線參與討論，與來自泰國各博物館的人員交流。

台博館今天的分享內容包括培訓在台國際學生與新住民成為博物館導覽員，藉此促進博物館的多元詮釋，並邀請東南亞新住民協助家鄉味與南洋藏品策展研究。

此外，還有以台灣人感興趣的美食，邀集跨領域專家及在地社區策畫推廣環境永續的年夜飯主題展覽，透過這些案例呈現當今博物館開放與對話的角色，引起與會人員的廣大迴響，紛紛提問交流。

在討論多元文化研究與推廣的挑戰，袁緒文認為要跨越語言與文化理解的障礙，需要時間與熱情，並以謙遜的態度建立各方分享與討論的場域。方慧詩則提到在原住民相關主題的策展研究過程中，常因為部落分享的豐富知識跟新概念，讓她提醒自己保持開放學習的心。

國際博物館協會（ICOM，International Council of Museums）在1977年訂定每年的5月18日為國際博物館日（International Museum Day），旨在號召世界各國關注博物館和文化事業，促進世界博物館事業的發展。（編輯：馮昭）1130515