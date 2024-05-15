高雄機場拚恢復航線 爭取3大航線冬季啟航

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄機場COVID-19疫情前有37條有航線，疫情後剩19條，今年也僅恢復至25條。民航局今天表示，將力爭日本熊本、札幌及岡山冬季航線啟航。

民進黨立委李昆澤、許智傑及李柏毅今天邀請交通部次長林國顯及民航局長何淑萍等人，至高雄國際機場進行考察，針對高雄機場新航廈建設計畫進度、強化地勤接駁量能及經營概況進行討論及勘查。

李昆澤表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，高雄機場共有航線37條，疫情後剩下19條，到今年也僅恢復到25條，對比桃園機場及國際各大機場的恢復情況，這個恢復進度不及格。

李昆澤說，希望今年冬季熊本、札幌、岡山3大航線務必要正式啟航，同時也持續推動韓國濟州、菲律賓宿霧及克拉克等航線的啟航，全力推動高雄機場航班恢復。

何淑萍回應表示，將會全力爭取日本熊本、札幌及岡山冬季航線啟航，並且積極協調韓國濟州、菲律賓宿霧及克拉克航線儘速啟用。（編輯：黃世雅）1130515