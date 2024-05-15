郭子乾國際家庭日吐心聲 遺憾沒好好跟妻兒吃飯

（中央社記者洪素津台北15日電）藝人郭子乾與兒子郭德君一同參與珍愛基金會舉辦的國際家庭日「幸福餐桌-記憶中的味道」活動，活動中郭子乾提到心中遺憾，坦言過去10年都沒有好好陪伴太太和兒子吃飯。

郭子乾提及過去有超過10年都在晚餐時段主持Live節目，每天上午6時出門，幾乎沒有機會跟太太和兒子一起吃飯。郭子乾說：「我記得有一次有一天沒有直播，我在家裡，那時我兒子才4歲，結果他問我，爸爸你怎麼會在家，害我覺得有點對不起他，很遺憾，現在他長大了更遺憾，因為成長不可能重來。」

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而今年也是郭子乾母喪後的第一個母親節，主辦單位準備料理「酸菜羊肉鍋」，讓郭子乾又驚又喜。郭子乾說：「我從6歲開始，每年圍爐都是吃這道涮羊肉，只要吃到這味道，就會想到媽媽 也會想到所有的回憶，所以對我來說是非常重要的一道菜。」

郭德君則表示將來若有時間下廚，希望可以親手做焗烤義大利麵給爸爸、媽媽吃，「這是他們教我的第1道菜，希望有機會親自做給他們吃，再一起窩在家看電影，那就是我夢想中的完美家庭日。」（編輯：吳協昌）1130515