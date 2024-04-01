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郭子乾當選社區主委 高情商被拱從政卻一口回絕

2024/4/1 17:27
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（中央社記者洪素津台北1日電）演員郭子乾在新戲省錢買房，戲外被推舉為社區主任委員，處理社區大小事，解決住戶紛爭，高情商的待人處事被拱從政，眾人建議從不分區立法委員開始，但他沒興趣，一口回絕。

去年被推舉為社區主委的郭子乾常遇到一些棘手的事，有住戶家裡壁癌想申請公費，還有住戶吵架、夫妻失和等，郭子乾笑說：「夫妻失和一律報警處理」；郭子乾處事圓滑、頗有條理，被不少人建議從政，但郭子乾表示，他沒興趣從政，「我自己社區看了舒服就好」。

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一上任主委就把大門換成電動門的郭子乾說，社區閒言閒語不少，他能閃就閃，「我是來做事的。」

郭子乾、演員余晉及胡智強今天出席戲劇「省省吧！我家富貴發」記者會，劇中為父子檔的3人分享省錢妙招，余晉為減少開銷，平時習慣搭大眾運輸、如果劇組有多的便當，會認為丟掉太浪費，就拿回家當宵夜，這讓郭子乾心有戚戚焉說：「和我年輕時一樣！」（編輯：李明宗）1130401

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