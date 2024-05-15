彭啟明：將在淨零減碳做最大努力 讓台灣與國際接軌

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（中央社記者葉素萍台北15日電）準環境部長彭啟明今天表示，未來上任後，他將在淨零減碳做最大努力，讓台灣跟國際接軌；對於核電廠延役議題，他強調，還是要全民同意才可能延續。

民進黨晚間發布新聞稿表示，直播節目「老闆叫我開直播」今天來到第10集，由發言人戴瑋姍主持，來賓為準環境部長彭啟明。氣象達人彭啟明是加入直播節目的首位內閣成員，他表示，壓力很大，心情略緊張，但也深刻感受到和民眾面對面的感覺。

他強調，未來上任後，將在淨零減碳做最大努力，讓台灣跟國際接軌。

直播中，彭啟明透露，入閣記者會後，他深知自己任務重大，氣象變遷就是他的使命，因此幾乎天天到環境部報到進行交接，要為台灣環境盡一份力。現場網友敲碗即時進行氣象預報，彭啟明立刻「氣象主播」上身，展現專業能力。

直播中多名網友留言，「以為黃偉哲來了」，笑稱彭啟明是「年輕版台南市長」。彭啟明也回憶起，曾經在高鐵上有民眾一直跟他打招呼，靠近後才發現把他誤認為是台南市長黃偉哲；彭啟明強調，他身為台南女婿，被誤認也很開心，期待有一天能夠和真正台南市長合體。

談到台灣的能源政策，彭啟明表示，能源問題是很複雜的，現在在快速發展中，會有一段時間的過渡期，他相當有信心。

對於核能是否為綠能，他表示，歐盟因俄烏戰爭關係，短暫將核能及天然氣短暫定義為「永續活動分類標準」當中，不過，這是有非常嚴格的但書。另外，核電廠延役議題，他也強調，還是要全民同意才可能延續。（編輯：潘羿菁）1130515