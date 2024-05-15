殯葬業者涉恐嚇索財殯儀館員 新北檢搜索約談7人

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）紀姓殯葬業者等人，獲悉新北市立殯儀館火化場、遺體冷藏室人員疑收賄，涉嫌威脅館員要抽成，否則將告發或檢舉。新北檢今天約談7名被告與證人，朝恐嚇取財罪方向偵辦。

新北地檢署檢察官許宏緯今年2月間，偵辦新北市立殯儀館火化場、遺體冷藏室時任約僱或臨時人員，涉嫌自2016年起收賄，使行賄的殯葬業可讓遺體火化過程順利。

檢廉當時約談葉姓領班與業者等15名被告，複訊後依違反貪污治罪條例，諭令分別以新台幣3萬至20萬元交保。

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檢方擴大偵辦，循線追查發現，有殯葬業者得知殯儀館員工涉嫌收賄後，以此為把柄要脅抽成，否則將檢舉、告發。因館員心生畏懼，殯葬業者多年來，藉此得手新台幣300餘萬元。

檢察官許宏緯今天指揮新北市刑警大隊，分別前往紀姓殯葬業者住所、辦公室等處搜索，約談紀男及遭勒索殯儀館員工共7人，正釐清案情，全案朝恐嚇取財罪嫌方向漏夜偵辦。（編輯：李錫璋）1130515