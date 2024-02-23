新北殯儀館火化場冷藏室爆收賄 員工業者15人交保

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（中央社記者高華謙新北23日電）新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室時任約雇或臨時人員涉收賄，檢廉約談葉姓領班與業者等15名被告，檢方複訊後依違反貪污治罪條例諭令15人以新台幣3萬至20萬元不等金額交保。

檢廉去年才偵破，新北市火化場時任席姓領班與20名臨時及約僱人員涉集體收受殯葬業者賄賂，協助加快火化速度、挑選特定時辰火化等，共得手3053萬元，新北地檢署去年8月依違反貪污罪起訴21人，全案尚在新北地院審理。

檢廉又獲報，新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室內，負責為遺體清洗、更衣、化妝與入殮等工作的約雇或臨時人員，涉嫌自2016年起收受殯葬業者賄賂，以每具遺體300元至1000元不等價格，協助遺體進出館過程順利。

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新北地檢署檢察官許宏緯21日與今天指揮廉政署兵分20路搜索殯儀館、火化場等處，約談葉姓領班等10名時任約雇或臨時人員及5名業者到案說明，訊後依公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌以及對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪嫌，分別諭令以3萬元至20萬元不等金額交保。

新北市政府殯葬管理處表示，檢廉這次行動共約談8名在職的基層人員，是去年1月同一案件尚未約談員工的後續調查，目前主要針對之前所提供資料再約談涉案者，如有人員涉案將依規定懲處，而去年被調查遭起訴的員工都已解職。（編輯：方沛清）1130223