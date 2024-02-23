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新北殯儀館與火化場冷藏室爆收賄 10員工遭約談

2024/2/23 18:01
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（中央社記者高華謙新北23日電）新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室10名約雇或臨時人員涉嫌收受殯葬業者賄賂，檢廉發動2波搜索並約談葉姓領班等15名被告，其中8人交保、7人複訊中，朝違反貪污治罪條例偵辦。

檢廉去年才偵破，新北市火化場時任席姓領班與20名臨時及約僱人員涉集體收受殯葬業者賄賂，協助加快火化速度、挑選特定時辰火化等，共得手新台幣3053萬元，新北地檢署去年8月依違反貪污罪起訴21人，全案尚在新北地院審理。

檢廉又獲報，新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室約雇或臨時人員涉嫌自2016年起收受殯葬業者賄賂，以每具遺體300元至1000元不等價格，協助遺體進出館過程順利。

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新北地檢署檢察官許宏緯21日指揮廉政署兵分16路搜索殯儀館、火化場等處，約談葉姓領班等5名約雇或臨時人員及3名業者到案說明，訊後依公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌，諭令葉姓領班等5名公務員以5萬元至18萬元不等金額交保，業者則涉對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪嫌，諭令3萬元至10萬元不等金額交保。

檢廉今天再兵分4路搜索，約談7名被告到案說明，正陸續複訊中，全案朝違反貪污治罪條例偵辦。（編輯：方沛清）1130223

#新北地檢署
#收賄
#檢廉
#殯儀館
#許宏緯
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