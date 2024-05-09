警政監疑涉洩密案 涉案博弈集團負責人收押

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（中央社記者蘇木春台中9日電）中檢偵辦刑事局林姓警政監時任台中市刑警大隊長時，疑涉入博弈洩密案，檢警調昨天再帶回博弈集團負責人劉男與共犯等8人偵辦，檢方複訊後聲押劉男獲准，其餘人交保或請回。

台中地檢署今天表示，檢方7日起連2天，指揮高雄市刑大科偵隊、台中市警察局第四分局、警政署維安特勤隊、調查局及廉政署等單位，針對涉案博弈集團相關犯嫌、公司、招待所等處所共14處進行搜索。

檢方指出，經陸續拘提博弈集團劉姓負責人及共犯等8人，另通知相關證人7人到案，並查扣現金、車輛、名錶及相關贓證物。

全案經檢察官複訊後，認定劉男涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，8日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

另外，共犯張男等3人，分別諭知新台幣100萬至300萬元不等金額交保候傳，其餘被告4人則分別諭知限制住居、出海或請回。

中檢指揮廉政署中部調查組等單位，2日前往刑事警察局及林男住所搜索，帶回林男等人偵辦；另外，也前往台中市刑警大隊調閱資料，刑大陳姓副大隊長、科偵隊施姓隊長以證人身分協助調查。

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據了解，台中市刑大去年間支援高雄市警局刑大科偵隊，偵辦1起網路博弈案件，偵辦時原本搜查多個據點，疑似發生洩密情事，造成多名涉案人事先撤離據點並搬移相關金流，涉案人則逃逸。

檢廉展開追查，發現林男有高達新台幣2000萬元以上金流且交代不清。檢方認為他涉犯「組織犯罪防制條例」等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，林男收押台中看守所。（編輯：陳仁華）1130509