將卸任法務部長 蔡清祥：最喜歡工作基層檢察官

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（中央社記者劉世怡台北15日電）將卸任法務部長的蔡清祥今天表示，他從基層檢察官幹起，服務公職42年，5進5出法務部，最喜歡的工作還是基層檢察官；被問卸任後最想做什麼？他答稱「睡到自然醒」。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，也是部長蔡清祥在任最後一次茶敘，茶敘活動結束後，蔡清祥接受媒體詢問，做出上述表示。他任職部長5年10月，感謝媒體這段時間參與茶敘互相交流。

媒體詢問他公職經歷、最喜歡的工作，還有檢察官似有行政官性質，要如何保有司法官的中立屬性等。

蔡清祥表示，他有42年的公職經歷、18年的檢察行政工作，他是從基層檢察官做起，歷任主任檢察官、檢察長、調法務部辦事、一、二、三審檢察機關、法務部檢察司長、主任祕書、常務次長等職，5進5出法務部，笑稱：「但應該不會再進了」。

蔡清祥說，「這麼多年的公職，我最喜歡的工作是基層檢察官」，檢察官是維護社會、國家的公平正義，讓該負責的人受到制裁，協助被害人能走出陰霾。

他說，檢察官也應該歷練行政工作，這有助於檢察官工作，因此他非常樂於到司法官學院為年輕的司法人員分享他的經歷及看法。

蔡清祥指出，檢察官是司法官，但兼具有行政性質，須遵照法律規定行事，不受行政影響；檢察官須遵守「檢察一體」以團體辦案，這帶有行政屬性，但不會影響其司法官中立性。

針對敏感案件，蔡清祥表示，外界多有其各自主觀看法，但他相信檢察官是依證據小心求證，本於專業辦案，依法處理。

被問到傳聞，蔡清祥某年赴美國哈佛大學進修，發生一件糗事；蔡清祥說，他當年認識該校圖書館的職員瑪麗（Mary），但因他剛到美國，人生地不熟，且英文不算流利，某次在路上遇到貌似瑪麗的金髮女子，一時高興打招呼「Are You Mary？」，結果對方不是瑪麗，還以為他是問「Are You Marry？」（你結婚了嗎？），搞得雙方都尷尬不己。

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另一方面，茶敘活動主題介紹今年「司改前進校園講座」升級版，繼112年在全國大專院校推出「司改前進校園講座」列車系列活動，備受各界好評，今年「司改前進校園講座」列車升級再出發，引領高中生踏上探索真相的奇幻之旅。

新聞資料指出，在參訪活動中，學生將有機會深入瞭解法務部法醫研究所和調查局的神秘世界，親身體驗法醫師、鑑識專家的工作，探究運用科技破獲案件背後的面貌。（編輯：張銘坤）1130515