坎城影展首屆VR電影競賽 台灣2作品對決大咖明星

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（中央社坎城15日綜合外電報導）坎城影展（Cannes Film Festival）今天展開首屆虛擬實境（VR）電影競賽「沉浸式競賽」，台灣兩部作品入圍，勁敵包括大咖明星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）參與的影片。

坎城影展首次將沉浸式內容列為正式競賽單元，8部入圍作品包括台灣的「穿越霧中」（Traversing the Mist）和台法合製的「黑」（Colored），以及凱特布蘭琪以聲音引領觀眾踏上穿越人體抽象之旅的「進化者」（Evolver，暫譯）。

法新社報導提到另一部入圍競賽片「瑪雅：超級女英雄的誕生」（Maya: The Birth of a Superhero，暫譯），帶領觀眾踏上一段超現實的互動之旅，穿越青春期以及許多與月經有關的汙名。

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至於沉浸式內容非競賽片，則有法國、英國、台灣、盧森堡和韓國的團隊共同製作的「大師狂想曲：河瀨直美」（Missing Pictures: Naomi Kawase），以及知名影星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）參與的「蒼穹」（Spheres，暫譯）與柯林法洛（Colin Farrell）的「咕嚕米的眼睛」（Gloomy Eyes）等。

最佳沉浸式作品獎將於23日由評審團主席頒發。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1130515