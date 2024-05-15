台史博「照護的溫度」 重溫早年地方醫師醫病互動

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（中央社記者張榮祥台南15日電）韓內科診所是台南府城近100年來最重要開業醫院之一，留存數十萬份病歷資料，「照護的溫度：府城韓內科病歷的故事」特展已在台史博開展，讓人一窺早年地方開業醫師執業樣態。

「照護的溫度：府城韓內科病歷的故事」特展昨天開展，由國立台灣歷史博物館、國立成功大學歷史系及台南市韓內科診所共同攜手，運用韓內科診所保存1945年至1963年韓石泉醫師逝世前手寫8萬多份病歷資料，進行研究解讀策展推出。

特展分為「韓石泉醫師與韓內科的病歷」、「動盪時代的韓內科」、「病歷告訴我們的故事」及「照護的傳承與開創」4個單元，透過病歷整理呈現早年地方開業醫師執業樣態，也看到不同時期流行疾病演變、常用藥物及患者群像。

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此外，特展還讓人一窺過往在地醫療活動、日常生活與醫病互動，也隱約可見台灣二戰末期戰爭軌跡，以及府城常民生活的大時代歷史。

台史博今天發布新聞稿指出，韓內科診所是府城近100年來最重要開業醫院之一，1928年（日治昭和3年）由韓石泉創立，後由三子韓良誠執業迄今，更創建台南第1個內科加護病房，留存數十萬份病歷資料，是當前早期開業醫院中最具規模、也最完整的病歷史料。（編輯：陳仁華）1130515